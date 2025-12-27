Haberler

Bursa'da plastik kalıp atölyesinde başlayıp bitişiğindeki iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Veysel Karani Mahallesi'nde bir plastik kalıp atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerine sıçradı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde plastik kalıp atölyesinde başlayıp bitişikteki iş yerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir plastik kalıp atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki çelik kapı imalatı yapan bir iş yerine sıçradı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
