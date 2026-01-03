Haberler

Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu

Bursa'da boş arazide terkedilmiş bebek bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, bir metruk binanın yanındaki boş arazide bulunan yaklaşık 10 günlük bebek, mahallelinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boş arazide bulunan ve yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Alipaşa Mahallesi'ndeki metruk bir binanın yanındaki boş arazide bebek sesi duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, bebeğin sağ olduğunu belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve tahmini 10 günlük olduğu değerlendirilen bebek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
ABD Başkanı Trump: Maduro'yu kale gibi bir yerden aldık, birkaç adamımız vuruldu ama ölü yok

Maduro birkaç saatte nasıl alındı? Trump ayrıntıları paylaştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Chavez'in sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi

Sözleri yeniden gündem: Büyükannem dedem için 'O bir katildi' derdi
Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi: Araca ulaşamamamız açıklanabilir değil

Günlerdir aranan Elif'le ilgili bir sır hala çözülemedi
Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur

Ozan Tufan'ın eşinden bomba çıkış: Son gülüşü olur
ABD'nin saldırıları Venezuela'nın başkentini cehennem yerine çevirdi

ABD saldırıları sonrası cadde ve sokaklar adeta cehennem yeri
Sosyal medyayı karıştıran kare

Tartışma yaratan kare!
Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar

Sevgilisini öldüren 16 yaşındaki kız hakkında karar