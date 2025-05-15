Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi

Bursa Osmangazi Belediyesi, sosyal medyada yayımlanan köpeklerin öldürüldüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediye, görüntülerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

"KÖPEKLER UYUTULARAK ÖLDÜRÜLDÜ" İDDİASI

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki belediyeye ait hayvan barınağında çekilen görüntüler kan dondurdu. Görüntülerde köpeklerin yerde hareketsiz yattığı görüldü. Barınaktaki köpeklerin uyutularak öldürüldüğü iddia edildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Osmangazi Belediyesi'nden açıklama geldi. Osmangazi Belediyesi, söz konusu görüntülerin ve bunlara ilişkin yaklaşımların Osmangazi Belediyesinin yönetim anlayışını ve tüm canlılara yönelik hassasiyetini kesinlikle yansıtmadığı ifade edildi.

"GÖRÜNTÜLERİN NE AMAÇLA ÇEKİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Konuya ilişkin idari soruşturmanın tamamlandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Osmangazi Belediyesi olarak prosedürlere ve talimatnamelere uygun hareket etmeyen personelin görevine son verilmiştir, adli süreç ise devam etmektedir. Görüntüleri kaydeden kişilerin ne amaçla bu eylemi gerçekleştirdikleri güvenlik kameralarımız aracılığıyla tespit edilmiş, bu görüntülerin hangi kişiler tarafından sosyal medya ve basın kuruluşlarıyla paylaşıldığı da adli makamlara iletilmiştir. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin hangi yaptırımlarla karşılaşacaklarına yüce Türk adaleti karar verecektir."

Bu arada, sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından barınak önünde toplanan hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Polis ekipleri barınak önünde güvenlik önlemi aldı.