Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, görev süresindeki faaliyetlerini anlattı.

Dündar, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin birinci yılının geride kaldığını anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Üftade sur duvarının kaymasıyla bölgede çalışmalar yürüttüklerini anlatan Dündar, "O bölgede, hiç hesapta olmayan, yani bütçemizde yeri olmayan stratejik planda hedefi olmayan 65 milyon lira kamulaştırmaya para harcayarak orada aslında Bursa'nın istediği güzel bir hizmetin ortaya çıkmasına da vesile olduk." dedi.

Dündar, tarihi bölgelerde hizmet yapmanın zorluğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Projeyi uygularken sur duvarı korunacak, aslı ortaya çıkarılacak ve çevreye, tarihi dokuya uygun işler yapacaksınız. Üniversitelerimizde akademik kurullarla çalışarak kurulun vermiş olduğu karar çerçevesinde çok hızlı bir şekilde sur duvarlarını korumayı esas alan ve orada drenaj çalışmalarını yaparak üzerine doğal taşlarla güzel bir meydan ve o meydanla birlikte o tarihi dokuda güzel bir mekanın ortaya çıkmasına vesile oluyoruz. Bu projemiz 3 etap halinde gidiyor."

Tarihi dokuya sahip çıktıklarını anlatan Dündar, şunları kaydetti:

"Bursa bir tarih şehridir. Tarihi dokunun ayağa kalkmasında da Osmangazi Belediyesi öncü belediyedir. Arkadaşlarımız bizden önce başlamıştır. Irgandı Köprüsü ile başlayan bu süreçle birçok tarihi eserin aya kalkmasına vesile olmuş ve bizler artık rutin belediye faaliyeti olan temizlik işleri gibi tarihi eserlerin restorasyonu bizlerin rutin faaliyetleri arasına girmiştir. Tabii bu tarihi doku çalışmaları olurken modern çizgi içerisinde tarihi yaşatan bir Panorama Müzesi var, biliyorsunuz. Bu da çok uzun soluklu, uzun süren ve şehircilik adına çok yönlü konuyu orada işlemiş olduğumuz bir projedir. Her şeyin başında bir kentsel dönüşüm projesidir Panorama. O bölgenin eski veya çöküntü halini almış olan bölgenin yenilenerek farklı bir konsept verilerek, farklı fonksiyon verilerek şehrin yenilenmesidir."

Başkan Dündar, ilçedeki kentsel dönüşüm çalışmaları, atletizm salonu, Osmangazi Meydanı başta olmak üzere belediyenin yürüttüğü diğer çalışmaları da anlatarak, "Şehre değer katan devasa yapıları inşa ettik. 31 Mart'tan sonra da devasa eserleri yapmaya devam edeceğiz. Her şey Osmangazi için." dedi.