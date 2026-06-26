Bilecik'te ormanlık alanda Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla dün gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıyazı köyünde ormanlık alana Hint keneviri yetiştiren ve sulama yaptığı sırada yakalanan F.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen F.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Muhsin Arslan