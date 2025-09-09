Osmancık'ta Pırlanta Pirinç Festivali Etkinliğiyle Pilav İkram Edildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde, D-100 kara yolundan geçenlere "Osmancık 97" pirinç pilavı ikram edildi.

Osmancık Belediyesi'nin düzenlediği Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Koyunbaba Türbesi yanında dev kazanlarda pilav pişirildi. Trafik ekipleri, araçları durdurarak yolcuları ikram alanına yönlendirdi.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, pilav ikramı sırasında vatandaşları "Ayıkla Pirincin Taşını" yarışmasına davet etti. Yarışmada taşı bulanlara 5 kilogram, bulamayanlara 1 kilogram pirinç hediye edildi.

Gelgör, "120 kilogram pirinçle 1600 kişiye pilav sunduk. Misafirlerimizle paylaşmak bizler için mutluluk oldu. Yarışmayla hem eğlendik hem de pirincimizin kalitesini tanıttık." dedi.

Etkinliğe Kaymakam Furkan Duman, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar ve davetliler ile vatandaşlar katıldı.