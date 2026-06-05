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Çorum'da okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlar cübbe giyip kep taktı

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Çorum'un Osmancık ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kursunu tamamlayan 14 kursiyer için mezuniyet töreni yapıldı. Törende 5 yabancı uyruklu kadın da Türkçe okuma yazma belgesi aldı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde halk eğitim merkezi (HEM) tarafından açılan okuma yazma kursunu tamamlayan kursiyerler için mezuniyet töreni düzenlendi.

Osmancık HEM'de gerçekleştirilen törende, kursa katılan 14 kursiyere belgeleri verildi. Kursiyerlerden 2'si birinci kademe, 12'si ise ikinci kademe okuma yazma belgesi almaya hak kazandı.

İlçeye gelin olarak gelen 5 yabancı uyruklu kadın da Türkçe ile okuma yazma öğrenmek amacıyla kursa katıldı.

Belgeler, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık HEM Müdürü Bayram Çıplak ve öğretmen Mehtap Demir tarafından verildi.

Cübbe giyip kep takan kursiyerler, daha sonra mezuniyet pastası kesti.

Kursiyerlerden Feride Özbey, 56 yaşında okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çalışmak zorunda olduğum için bu zamana kadar okuma yazma belgesi alamadım. Gece kurslarına katılmak istedim, ona da katılamadım. Nasip bu seneyeymiş." dedi.

Hatice Suat da okuma yazma öğrendiği için kendini çok şanslı hissettiğini, adeta hayatının değiştiğini söyledi.

Sürücü belgesi alamadığı için ikinci kademe okuma yazma kursuna katılan 60 yaşındaki Semra Soruklu ise en büyük hayalinin ehliyet almak olduğunu dile getirdi.

Irak uyruklu Rüveyda Kocakuzgun da ülkesinde mühendislik fakültesini bitirdiğini ancak Türkçe okuma yazma bilmemekten kaynaklı zorluklar yaşadığını anlattı.

İranlı Sakineh Bahari de kurs boyunca öğretmenlerinin kendilerine büyük destek verdiğini kaydetti.

Suriye'den gelen Huriye Çırlan ise hem Türkçe'yi hem de okuma yazmayı öğrendiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı
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