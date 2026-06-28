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Osmancık'ta cemevi temeli aşure ikramıyla atıldı

Osmancık'ta cemevi temeli aşure ikramıyla atıldı
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Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından yapılacak cemevinin temel atma töreni düzenlendi. Törende konuşan MHP'li Vahit Kayrıcı, cemevinin sevgi, hoşgörü ve kardeşliği güçlendireceğini belirtti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde belediye tarafından hayata geçirilen cemevi projesinin temeli törenle atıldı.

Osmancık Belediyesince yapılacak cemevi için düzenlenen törende konuşan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Türk kültüründe ayrımcılığa ve ötekileştirmeye yer olmadığını belirterek, cemevinin sevgi, hoşgörü ve kardeşliği güçlendirecek bir mekan olacağını söyledi.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da ilçeye yeni bir hizmet daha kazandırıldığını ifade ederek, cemevinin tamamlanmasının ardından yeniden bir araya gelmeyi temenni etti.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise cemevinin birlik, beraberlik, kardeşlik ve karşılıklı saygının bir nişanesi olduğunu dile getirdi.

Törene, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, çevre ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Program, davetlilere aşure ikram edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Emircan Bardak
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