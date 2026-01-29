Haberler

Osmancık Belediyesinden ramazan öncesi 43 camide hijyen çalışması

Osmancık Belediyesinden ramazan öncesi 43 camide hijyen çalışması
Çorum'un Osmancık ilçesinde, ramazan ayı öncesinde camilerde kapsamlı temizlik çalışmaları başlatıldı. 43 camide hijyen kurallarına uygun olarak detaylı temizlik yapılıyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde, yaklaşan ramazan ayı öncesinde ilçe genelindeki camilerde kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Osmancık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, ilçe merkezinde bulunan 43 camide temizlik ve bakım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.

Camilerin iç ve dış alanlarında detaylı temizlik yapan ekiplerce halılar süpürülüyor, camlar, avizeler, ayakkabılıklar, lavabolar ve minberler hijyen kurallarına uygun şekilde temizleniyor.

Ortak kullanım alanları ise dezenfekte edilerek ramazan ayındaki yoğunluğa hazır hale getiriliyor.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, vatandaşların ibadetlerini temiz ve sağlıklı ortamlarda gerçekleştirebilmesi için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Gelgör, camilerin ilk teravih namazına hazır hale getirileceği kaydetti.

