Osmancık Pirinci İstanbul'da Tanıtıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde üretilen tescilli Osmancık pirinci, İstanbul'da düzenlenen pilav günü etkinliğiyle tanıtıldı. 5 bin kişiye ikram edilen pilav, ilçenin en önemli tarım ürünü olan pirincin lezzetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Osmancık Belediyesi ile Osmancık Dernekler Federasyonu (OSFED) iş birliğinde Eyüpsultan Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yeni hasat Osmancık pirincinden yapılan pilav yaklaşık 5 bin kişiye ikram edildi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, etkinlikte yaptığı konuşmada, Osmancık pirincinin ilçenin en önemli tarım ürünü olduğunu söyledi.

Osmancık pirincinin kalitesi ve lezzetiyle hem ülke çapında hem de yurt dışında talep gördüğünü belirten Gelgör, "Biz de Osmancık Belediyesi olarak pirincimizin marka değerini korumak ve tanıtımını sürdürmek için festivaller, pilav günleri düzenliyoruz. Her yıl İstanbul'da düzenlediğimiz pilav günü yoğun ilgi görüyor. Osmancık pirincinin lezzeti her yerde bir numara. Bu lezzeti tatmak için gelen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

OSDEF Başkanı Oğuzhan Er de pilav gününün aynı zamanda bir hemşehri buluşmasına vesile olduğunu belirterek "Hem Türkiye'nin en güzel pirincinin tanıtımını yapıyoruz, hem de tüm Çorumlu hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Osmancık pirinci bizim için yalnızca bir ticari değer olmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürel bir değerdir." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Osmancık Belediyesi mehter takımı gösteri sundu.

Etkinliğe, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akça, Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü Çağlayan Kurt da katıldı.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
