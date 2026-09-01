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Osmancık Belediyesi'ne 5 Yeni Minibüs

Osmancık Belediyesi'ne 5 Yeni Minibüs
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Osmancık Belediyesi, öz kaynaklarıyla 5 minibüs satın aldı. Araçlardan 4'ü ilçe içi ulaşımda, 1'i ise şehir içi ve dışı programlarda kullanılacak. Halk otobüsü hattının yakında hizmete açılacağı açıklandı.

Osmancık Belediyesinin araç filosuna 5 minibüs eklendi.

Osmancık Belediyesi'nin öz kaynağıyla temin edilen 5 araç, törenle teslim alındı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 4 minibüsün ilçe içi ulaşım hizmetlerinde, bir tanesinin ise ilçe içi ve şehir dışı programlarda kullanılacağını söyledi.

Halk otobüsü hattının kısa süre içerisinde faaliyete geçirileceğini belirten Gelgör, yeni ulaşım hizmetinin ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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