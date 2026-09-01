Osmancık Belediyesi'ne 5 Yeni Minibüs

Osmancık Belediyesinin araç filosuna 5 minibüs eklendi.

Osmancık Belediyesi'nin öz kaynağıyla temin edilen 5 araç, törenle teslim alındı.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, 4 minibüsün ilçe içi ulaşım hizmetlerinde, bir tanesinin ise ilçe içi ve şehir dışı programlarda kullanılacağını söyledi.

Halk otobüsü hattının kısa süre içerisinde faaliyete geçirileceğini belirten Gelgör, yeni ulaşım hizmetinin ilçe sakinlerinin hizmetine sunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA