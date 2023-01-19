İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar ve Osmanbey metro durağı kapatılacak

İstanbul'da Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma töreni için bazı yollar bugün trafiğe kapatılacak. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonu ise saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacak.

Şişli'de Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinin 16. yıl dönümünde düzenlenecek anma programları dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.

KAPATILACAK YOLLAR

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince saat 11.00'den itibaren, Halaskargazi Caddesi (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy İstikametine), Ergenekon Caddesi (Pangaltı kavşaktan Mecidiyeköy istikametine), Tavukçu Fethi Sokak, Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden) ve Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak ise Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar, Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametini, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametini kullanabilecek.

OSMANBEY METRO DURAĞI GEÇİCİ OLARAK KAPANACAK

Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı'ndaki Osmanbey istasyonunun da saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacağı duyuruldu. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Osmanbey istasyonu, saat 13.00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Osmanbey istasyonunda durmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.