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Osman Yalınız 'İçimdeki Kalabalık' Şiir Kitabını Tanıttı

Osman Yalınız 'İçimdeki Kalabalık' Şiir Kitabını Tanıttı
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Kahramankazan Adliyesi çalışanı Osman Yalınız, yeni şiir kitabı 'İçimdeki Kalabalık' ile ilgili imza gününde okurlarıyla bir araya geldi. Etkinliğe katılan Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, yazarlara desteklerinin süreceğini belirtti.

Kahramankazan Adliyesi çalışanı Osman Yalınız'ın "İçimdeki Kalabalık" isimli şiir kitabıyla imza gününde okurlarla buluştu.

Kahramankazan Belediyesi önünde düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Osman Yalınız'ın adliyeden mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Çırpanoğlu, Kahramankazan'da yaşayıp böyle güzel çalışmalara imza atan yazarlara ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, "Osman Yalınız kardeşimiz güzel bir çalışma, güzel bir eser ortaya çıkarmış. Bizler de kendisini gönülden desteklemek amacıyla bu imza gününde bir araya geldik. Bu güzel eser başta Osman Yalınız kardeşime ve tüm okurlara hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Yalınız da Çırpanoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Hayat yolculuğumun bir yansıması olarak şiirlerimi derledim. Duygu ve düşüncelerimi aktardığım binbir emek ve özveriyle çıkarılan kitabımı beğenilerinize sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
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