Osman Sınav'ın 'Uzun Hikaye' Filmi İzleyicilerle Buluştu

TRT tarafından düzenlenen, Türkiye'de sinema sektörüne yönelik yapılan ilk ve tek proje olma özelliği taşıyan "12 Punto 2025" kapsamında, mart ayında vefat eden usta yapımcı ve yönetmen Osman Sınav'ın "Uzun Hikaye" filmi izleyicilerle buluştu

Sınav'ın yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlendiği, Mustafa Kutlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan filmin gösterimi sonrası oyuncu Oktay Kaynarca, yapımcı Yusuf Ömer Sınav ve yönetmen Mustafa Şevki Doğan söyleşi gerçekleştirdi.

Osman Sınav'ın oğlu Yusuf Ömer Sınav, "Uzun Hikaye" filmini babasının senaryosunu yazdıktan 11 sene sonra çektiğini belirterek, "Deli Yürek" dizisi sırasında Kenan İmirzalıoğlu ile bu film için görüştüğünü söyledi.

Babasının bir marka olduğunu vurgulayan Sınav, "Babamı görebilmek için setlerde çalıştım. Onunla çalışırken kendimi sürekli ispatlamam gerekiyordu. 'Deli Yürek'i çekerken 5 hafta boyunca setteydi, hiç durmadan. 'Dostoyevski okumayan sinemacı olamaz.' derdi hep." ifadelerini kullandı.

Sınav, babasının dizi sektöründe çok şey değiştirdiğine işaret ederek, dizileri sinema kalitesine getirdiği görüşünü paylaştı.

"Orijinal bir adamdı"

Oktay Kaynarca, Osman Sınav'la yakın arkadaş olduklarını aktararak, "Ben onun oyuncusu değildim, arkadaşıydım. O yüzden aramızdaki ilişki çok farklıydı. Bir işe başlayacaksak önce onun ofisinde güzel güzel sohbet ederdik. Para meselesi gelince silah çıkarırdı ve bunun üzerine büyük geyik yapar, çok konuşurduk. Onun dediği olurdu. Ona dayı derdim. Bir de fikirleri açık bir insandı. Ufku açıktı, yeniliklere açıktı. En önemlisi orijinal bir adamdı." diye konuştu.

Sınav'la çalışmanın hem zorlu hem de ilham verici olduğunu dile getiren Kaynarca, şunları anlattı:

"Osman Sınav, bir oyuncunun gerçekten çalışmak isteyeceği bir yönetmendi. Sıfırdan oyuncu yaratmayı severdi. Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığım 'Çakır' karakterini çok severdi. O zaman doğmamış çocuklar bile şimdi bu dizinin tekrarını izliyor, hale etkileniyorlar, bu onun başarısıdır. Seti çok severdi. Resmen anamızı ağlatırdı. Eve gitmezdi. Hastalanırdı, yine de seti bırakmazdı. Kolunda serumla sete gelip 'motor' diye bağırırdı. Bir sahneyi beğenmediği zaman, Kurtlar Vadisi'nin ilk zamanları o sahneyi 15 kere çektiğini biliyorum, istediğini alana kadar. Gerçekten bazen 'kaçıp kurtulayım' duygusuna kapılıyordum. Çalışmayı kendine görev edinmiş bir adamdı."

Kaynarca, Osman Sınav'dan önce bir dizi bölümünün 80-90 dakika arasında olduğu bilgisini vererek, "Onunla birlikte bir dizi bölümü 140-145 dakikalara çıktı. Bütün vebali, günahı bu işin onundur." dedi.

"Duygusal ve burnunun dikine giden bir adamdı"

Yönetmen Mustafa Şevki Doğan ise Osman Sınav'la bir usta çırak ilişkisi yaşadıklarından bahsederek, Sınav'ın 12 yıl asistanlığını yaptığını söyledi.

Sınav'ın kendisi için hem okul hem usta hem baba olduğunu belirten Doğan, şunları kaydetti:

"Sinemayı bana sevdiren adamdır. Kendi ekolünü yaratmaya çalışan, sahnelerinde beş duyuya hitap etmeyen hiçbir planı kabul etmeyen bir yönetmendi. Sinema aşığıydı. Duygusal ve burnunun dikine giden bir adamdı. Sinema için kendi bildiğince, kendi ekolünü yaratmaya çalışan bir adamdı. Bize de ondan ufak emareler kaldı. Bu yüzden şanslıyım."

Doğan, Osman Sınav'ın duygusu olmayan bir hikayeyi hiçbir zaman çekmek istemediğini aktararak, "Eğer duygusu yoksa bir işin, o film, film değildir. Kurtlar Vadisi de Deli Yürek de olsa mutlaka aşk, duygu ve keyif olacaktı." ifadesini kullandı.