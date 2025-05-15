Osman Hamdi Bey'in Sanatı Trakya Üniversitesi'nde Ele Alındı

Osman Hamdi Bey'in Sanatı Trakya Üniversitesi'nde Ele Alındı
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Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, Osman Hamdi Bey'in sanatsal kimliği üzerine sunum yapıldı ve sanatçının portresi sergilendi.

Trakya Üniversitesi, Türk kültür tarihinin önemli isimlerinden Osman Hamdi Bey'in sanatsal yönünü ele alan konferans ve portre sergisine ev sahipliği yaptı.

Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından düzenlenen etkinlikte, Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Kerem İşcanoğlu "Ressam ve Müzeci Osman Hamdi Bey'in Ressam Kimliği" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müberra Gürgendereli, öğretim üyeleri, öğrenciler ve sanatseverlerin katıldığı konferansta, Osman Hamdi Bey'in sanat anlayışı, eserlerindeki tema ve teknik özellikler ile çağdaşlarından ayrıldığı noktalar değerlendirildi.

Konferans sonunda Prof. İşcanoğlu'na katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Etkinlik, dinleyicilerin sorularının yanıtlanmasıyla tamamlandı.

Konferansın ardından Prof. İşcanoğlu'nun, Osman Hamdi Bey'i konu alan ve tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle hazırladığı portre çalışması, Edebiyat Fakültesi A Blok Arkeoloji Bölümü Koridoru'nda oluşturulan kalıcı sergileme alanında sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Volkan Uygur - Güncel
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