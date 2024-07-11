Osman Ağa Demirtaş ve Murat Gürel'in "Kufi Hattın Sırrıyla Esmaü'l-Hüsna" sergisi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluştu.

Sergide, geleneksel sanatların manevi derinliğiyle ön plana çıkan eserler, kufi hattın geçmişten bugüne taşınan estetiğiyle sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Açılışa katılan İTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, sanata ve sanatçıya destek vermeyi önemsediklerini dile getirdi.

Her ay İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda birbirinden güzel sergiler açtıklarına dikkati çeken Develioğlu, "İslam hat sanatının eski yazı türlerinden biri olan kufi hattı, Irak'ın Kufe şehrinde geliştiği için bu ismi aldığını öğrendim. Kuran-ı Kerim'in ilk yazılışı da bu yazı tipiyle olmuş. Bundan dolayı çok önem arz ediyor. Benim de özellikle takip ettiğim bir yazı şeklidir." ifadelerini kullandı.

"Turistlerin de önlünü alabileceğimize inanıyoruz"

Sanatçı Osman Ağa Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eserlerinin sergilenmesi için İTO Yeni Cami Hünkar Kasrı'nın en uygun mekanlardan biri olduğuna işaret ederek, "Burası tarihi bir yer. Yabancı ziyaretçilerin yoğun olduğu bir yer. Bizim tablolarımız, onlar için de uygun nitelikte. Onların da gönlünü alabileceğimize inanıyoruz. İTO'ya da çok müteşekkiriz." şeklinde konuştu.

Kufi yazı tipini seçmelerinin nedenine de değinen Demirtaş, "Farklı motiflerden uzak, sadeliği yakalamak üzere bu yazıyı seçtik. Kufi hat sanatı buna çok uygun. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanatçı Murat Gürel ise kalplerindeki Allah sevgisini görsel olarak ziyaretçilere sunmak istediklerini vurgulayarak, kufi yazının görsel estetiğinin önemine işaret etti.

Uluslararası ödüle layık görülen eserlerin de yer aldığı sergide 28 adet çalışma yer alıyor.

Sergi 4 Ağustos'a kadar görülebilecek.