Osaka'daki Dönme Dolapta Yıldırım İle Mahsur Kalan 20 Kişi Kurtarıldı

TOKYO, 26 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Osaka kentinde yıldırım düşmesi sonucu arızalanan Osaka Wheel adlı devasa büyüklükteki dönme dolapta mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, saatler süren operasyonla kurtarıldı.

Kyodo Haber Ajansı'nın dönme dolabın işletmecisine ve yerel itfaiye teşkilatına dayandırdığı haberine göre çalışanlar, 123 metre yükseklikteki dönme dolabı manuel olarak döndürerek gondollarda mahsur kalan kişilerin bir bölümünün güvenli şekilde yere inmesini sağladı. Dönme dolaptaki diğer kişilerinse merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldığı bildirildi.

Olayda yaralanan olmadığı belirtilirken, Japonya'nın en büyük dönme dolabı olan Osaka Wheel'in yıldırım düşmesi kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle durduğu ifade edildi. Habere göre yaklaşık 9 saat süren kurtarma çalışmaları çarşamba günü yerel saatle 02.40 civarında sona erdi.