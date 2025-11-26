Haberler

Osaka'daki Dönme Dolapta Yıldırım İle Mahsur Kalan 20 Kişi Kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Osaka kentindeki devasa Osaka Wheel dönme dolabında yıldırım düşmesi sonucu mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, uzun bir müdahale ile kurtarıldı. Güvenlik ekipleri, çeşitli yöntemlerle yolcuları güvenli bir şekilde indirdi.

TOKYO, 26 Kasım (Xinhua) -- Japonya'nın batısındaki Osaka kentinde yıldırım düşmesi sonucu arızalanan Osaka Wheel adlı devasa büyüklükteki dönme dolapta mahsur kalan yaklaşık 20 kişi, saatler süren operasyonla kurtarıldı.

Kyodo Haber Ajansı'nın dönme dolabın işletmecisine ve yerel itfaiye teşkilatına dayandırdığı haberine göre çalışanlar, 123 metre yükseklikteki dönme dolabı manuel olarak döndürerek gondollarda mahsur kalan kişilerin bir bölümünün güvenli şekilde yere inmesini sağladı. Dönme dolaptaki diğer kişilerinse merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldığı bildirildi.

Olayda yaralanan olmadığı belirtilirken, Japonya'nın en büyük dönme dolabı olan Osaka Wheel'in yıldırım düşmesi kaynaklı elektrik kesintisi nedeniyle durduğu ifade edildi. Habere göre yaklaşık 9 saat süren kurtarma çalışmaları çarşamba günü yerel saatle 02.40 civarında sona erdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor

50 bin mahkuma tahliye yolu! 11. Yargı Paketi yarın Meclis'e sunuluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
''Antrenmanlara çıkacağım'' diyen Rafa Silva'dan yönetimi şaşırtan hareket

''Antrenmanlara çıkacağım'' demişti! Yaptığına kimse anlam veremedi
Ailesiyle birlikte ölü bulunan adamın alışveriş yaptığı anlar kamerada

İşte ailesiyle birlikte ölen adamın son görüntüleri
Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir

Bakanlık rakam verdi! İşte bedelli askerlikten elde edilen gelir
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi mağlubiyeti sonrası viral olan video

Maçtan sonra ortaya çıktı! Binlerce kez paylaşılan video
Havacılık tarihinde kritik adım! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor

Türkiye'den tarihi hamle! 6 yıldır bekleniyordu, bu gece başlıyor
'Delirmek üzereyim' diyerek sıkıntısını anlattı, izleyen herkes öneride bulundu

"Delireceğim" deyip derdini anlattı, izleyen herkes öneride bulundu
Geçen yılki asgari ücret zammını doğru bilen dev bankadan 2026 tahmini geldi

Geçen yıl doğru bilmişti! Dev banka asgari ücret tahminini açıkladı
2025'in son MGK'sı başladı

2025'in son toplantısı! Bir numaralı gündem maddesi çok kritik
ABD'de tutuklu Türk akademisyen Furkan Dölek özgürlüğüne kavuştu

ABD'de aylardır tutukluydu! Türk akademisyenle ilgili yeni karar
Bebeğini önce bıçakladı, sonra yakarak öldürdü! İşte cani anne için istenen ceza

Bebeğini vahşice katletti! İşte cani anne için istenen ceza
Mardin'deki vahşette sır perdesi kaldırılamadı! Silah evden çıkmadı, özel ekip kuruldu

Mardin'deki vahşette yeni detaylar şüpheleri tek noktaya yoğunlaştırdı
Sahte ev ilanıyla dolandırıcılık yapan şüphelileri polis kılık değiştirerek yakaladı

Polis emlak dolandırıcılarını kılık değiştirerek yakaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.