MALATYA (Bültenler) - Orduzu Pınarbaşı'nda yapılan şampiyonanın açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da katıldı.

Harita yardımı ile yön bulmayı içeren ve zamana karşı yapılan bir spor dalı olan Oryantiring Şampiyonasına 17 ilden 450 öğrenci katıldı. Okullararası Oryantring Türkiye Şampiyonası Yıldız Erkekler ve Kızlar ile Küçük Kız ve Erkekler olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışların başlama programında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, "Yön bulma oryantiring sporumuzun başarılı ve hayırlı olmasını diliyorum. Sporcularımızın kazasız belasız parkurlarını tamamlamalarını diliyorum" dedi.

17 ilden gelen sporcu ve öğretmenleri Malatya'da ağırlamaktan dolayı onur duyduklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Oryantiring sporunun gelecekte sporcularımızın ihtiyaç duyacakları yön bulma olgusuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. 17 ilimizden yaklaşık 450 evladımızı Malatya'da ağırlıyoruz. Ben inanıyor ve umuyorum ki öğrencilerimiz değerli öğretmenlerimiz nezaretinde Malatya'mızın sosyal yapısını, kültürel yapısını, tabiat güzelliklerini, tarihi ve ören yerlerini gezecekler. Öğrencilerimiz Malatya hakkında önemli bilgi sahibi olarak Malatya'dan ayrılacaklar. Belirlenen bugünde Türkiye'nin birçok ilinde aynı saatte oryantiring yön bulma yarışları Malatya'da olduğu gibi başladı. 17 ilden katılan 450 öğrencimiz başarılarının en güzelini sergileyecekler. Yarışlarda öne çıkan arkadaşlarımıza ödülleri de takdim edilecek. Oryantiring sporunun sporcularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Katılımcılara teşekkür ediyorum ve başarılı sporcularımızı en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Başkan Gürkan konuşmaların ardından yarışların öncesinde yarışmaya katılmak için Malatya'ya gelen sporcularla ayrı ayrı ilgilendi ve bütün sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Gürkan ayrıca yarışların başladığı alanda haritalarını alarak yön bulma yarışlarına katılan öğrencilere başarı dileklerini iletti.

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