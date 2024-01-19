Ortodokslar, Side Antik Kenti'nde Epifani Bayramı'nı kutladı

Ortodokslar, Side antik Kenti Abollon Tapınağı'nda Epifani Bayramı'nı kutladı

Antalya'da şiddetli rüzgar ve yağmur, Ortodoksların vaftiz ayinine engel olamadı

ANTALYA - Epifani Bayramı'nı kutlayan Ortodokslar, Side Antik Kenti'ndeki Apollon Tapınağı'nda ayin gerçekleştirdi. Hristiyan Din adamları eşliğinde Side'ye gelen Ortodokslar, Apollon Tapınağındaki ayinin ardından Side Limanından denize haç attılar.

Hz. İsa'nın vaftiz edildiği günü 19 Ocak olarak kabul eden Ortodokslar Epifani Bayramını Side'de kutladılar. Hristiyan Din adamlarıyla birlikte Antalya'dan Side'ye gelen Ortodokslar Side Antik Kenti'nde yürüyerek Apollon Tapınağına geldi. Apollon Tapınağında Epifani Bayramı nedeniyle düzenlenen ayin töreni, Side Limanından denize haç atılmasıyla son buldu. Ayin esnasında şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu.