Ortaylı'nın övdüğü Naci Görür'den Celal Şengör paylaşımı: Onunla kıyaslanmak beni onore etti

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katıldığı canlı yayında, "O bizim Celal'den daha iyidir." dediği yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Ortaylı'ya teşekkür eden Naci Görür, "Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör'le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal'in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur." paylaşımında bulundu.

Candaş Tolga Işık'ın sunduğu televizyon programına ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sözleri damga vurdu. Programın bittiğini düşünen Ortaylı, yakın arkadaşı yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör'le Prof. Dr. Naci Görür'ü kıyasladı.

"BİZİM CELAL'DEN DAHA İYİDİR"

Görür'ün Kahramanmaraş depremini önceden bildiğini hatırlatan Ortaylı, "O depremi biliyor. Bizim Celal'den daha iyidir." ifadelelerini kullandı. Ortaylı'nın sözleri sosyal medyanın gündemine otururken, Naci Görür'den de açıklama geldi.

"CELAL'İN ŞÖHRETİ BİZİM HAYALLERİMİZİ SÜSLEYEN BİR KONUDUR"

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Naci Görür, Ortaylı'ya teşekkür ederken, Celal Şengör'le kıyaslanmanın kendisini onurlandırdığını belirtti. Görür, şu ifadeleri kullandı: "Arkadaşlar, dün TV100'de Candaş Tolga'nın programının kapanışında sayın İlber Ortaylı hocamın hakkımda söylediği güzel sözler için teşekkür ederim. Ülkemizin yetiştirdiği ender yerbilimcilerden sayın Celal Şengör'le kıyaslanmak da beni ayrıca onore etti. Ancak, Celal'in ulusal ve uluslararası şöhret ve konumu bizim hayallerimizi süsleyen bir konudur. Sevgiyle"