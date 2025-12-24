Haberler

Ortaokulda öğrencisinin tüfekle vurduğu müdürün sağlık durumu iyiye gidiyor

Mersin'in Anamur ilçesinde 12 yaşındaki M.K., okul müdürü Ender Kara'yı tüfekle vurdu. Müdür Kara hastanede tedavi altında, durumu iyiye gidiyor. Olayın ardından M.K. ve babası gözaltına alındı.

MERSİN'in Anamur ilçesinde ortaokul öğrencisi M.K.'nin (12), okul bahçesinde tüfekle vurduğu okul müdürü Ender Kara'nın (39) tedavisi devam ediyor. Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli, "Hastamızı bugün servise almayı planlıyoruz. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

Olay, 22 Aralık'ta ilçedeki Rüştü Kazım Yücelen Ortaokulu'nda meydana geldi. Okul müdürü Ender Kara, iddiaya göre; geçen hafta okula elektrikli bisiklet ile gelen öğrenci M.K.'yi uyardı. Uyarının ardından bu sabah okula tüfekle gelen M.K., bahçede öğrencileri karşılayan Kara'ya ateş etti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ender Kara, Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müdür Kara, buradaki müdahalesinin ardından Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından M.K., ifadesi için jandarma karakoluna götürüldü. M.K.'nin babası Y.K. de (55) savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğlu çıkartıldıkları nöbetçi mahkemede tutuklandı.

M.K.'nın olaydan bir gün önce sosyal medyada paylaştığı hikaye ortaya çıktı. M.K.'nın sosyal medya hesabından, "Önümde arkamda babam olduğu sürece ağa da benim, paşa da benim" notuyla paylaştığı görüldü.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Öte yandan MEÜ Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sami Benli öncülüğündeki heyet tarafından ameliyat süreci tamamlanan Kara, gözetim altında tutulmaya devam ediyor. Kara'nın sağlık durumu hakkında bilgi veren Benli, "İki gün önce acil şartlarda ameliyatını gerçekleştirdik. Ateşli silah yaralanması olayıyla karşı karşıyaydık. Vücudun karaciğer ve göğüs kafesi bölümünden yara almıştı. Hastanın karaciğerinde parçalanma ve diyafram kasında da birkaç yerinde yaralanma vardı. Diyafram kasındaki yaralanmaları onardık. Karaciğerdeki kanamalara müdahale ettik. Şu an yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Hastamızı bugün servise almayı planlıyoruz. Durumu iyiye gidiyor" dedi.

