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Ortaokul öğrencisi birincilik ödülünü Gazze'ye bağışladı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen şiir yarışmasında birincilik ödülünü kazanan ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, ödülü Gazze'ye bağışladı. Yılmaz, duyarlı davranışıyla takdir topladı.

Ortaokul öğrencisi birincilik ödülünü Gazze'ye bağışladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde şiir yarışmasında bin liralık ödül kazanan ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz, kazandığı ödülü Gazze'ye bağışladı.

12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Alaplı İlçe Müftülüğünce düzenlenen ezbere şiir okuma yarışmasında ilçe birincisi olan Merkez Ortaokul öğrencisi Yusuf Yılmaz kazandığı ödülü Türkiye Diyanet Vakfı Alaplı Şubesi'ne teslim ederek Gazze için bağışladı.

Merkez Ortaokul Müdürü Mehmet Kaymakçı ve ödülü kazanan Yusuf Yılmaz'ın babası Öğretmen Yaşar Yılmaz'ın katıldığı ziyarette konuşan Yusuf Yılmaz, "Kazanırsam Gazze'ye bağışlayacağım diyordum. Allah'a şükür kazandım. İstedim ki bu çorbada benimde bir tuzum olsun. Dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Çünkü bütün param buydu ve bütün paramı Gazze için verdim" dedi.

Bu örnek davranışı ve duyarlılığı için Yusuf Yılmaz'ı anlından öpen İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik, "Bir öğrencimizin hayatında kazandığı bir ödülü bir cansuyu bir ses ve bir nefes olmak için Gaze'ye bağışlaması çok kıymetli. Bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yusuf Yılmaz Zonguldak Alaplı Gazze İnsan Hakları Eğitim Güncel Haberler

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