Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet... - Haberler

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Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet...

AA - Zafer Çakmak - Güncel
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Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet...

Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder.

Ortak bildiriden: Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasına desteğini teyit eder ve Madrid Zirvesi'nde Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği için davet edilmesine desteğini ifade eder

AA / Zafer Çakmak - Güncel

Finlandiya Türkiye Madrid İsveç Güncel Haberler

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