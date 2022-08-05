Ortak bildiriden: (Erdoğan-Putin) Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme... Ortak bildiriden: (Erdoğan-Putin) Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Ortak bildiriden: (Erdoğan-Putin) Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir. Güncel AA / Hande İlbeyi Canca Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ortak bildiriden: (Erdoğan-Putin) Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.