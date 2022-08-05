Ortak bildiriden: (Erdoğan-Putin) Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme...
Ortak bildiriden: (Erdoğan-Putin) Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.
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Ortak bildiriden: (Erdoğan-Putin) Liderler, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etmişlerdir.
AA / Hande İlbeyi Canca - Güncel