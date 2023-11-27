Ortahisar kasabasında tarihinde ilk defa sıcak asfalt kaplaması yapıldı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında altyapı hizmetlerinin tamamlanmasının ardından tarihinde ilk defa sıcak asfalt kaplaması yapıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada; "Çok şükür bu hizmet de bizlere nasip oldu. Altyapı hizmetlerini bitirerek doğalgaz çalışmalarını geçen yıl tamamladığımız şehir içi caddelerimiz, tarihinde ilk defa BSK (sıcak asfalt) kaplamaya kavuşuyor. Çalışmalarımız bittiğinde, vatandaşlarımız çok daha konforlu hale gelecek olan yollarımızı kullanmaya başlayacaklar. Kasabamıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - NEVŞEHİR