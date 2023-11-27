Üye Girişi
Haberler

Ortahisar kasabasında tarihinde ilk defa sıcak asfalt kaplaması yapıldı

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında altyapı hizmetlerinin tamamlanmasının ardından tarihinde ilk defa sıcak asfalt kaplaması yapıldı. Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş, çalışmaların tamamlanmasıyla vatandaşların daha konforlu yollara sahip olacaklarını belirtti.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar kasabasında altyapı hizmetlerinin tamamlanmasının ardından tarihinde ilk defa sıcak asfalt kaplaması yapıldı.

Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş yaptığı açıklamada; "Çok şükür bu hizmet de bizlere nasip oldu. Altyapı hizmetlerini bitirerek doğalgaz çalışmalarını geçen yıl tamamladığımız şehir içi caddelerimiz, tarihinde ilk defa BSK (sıcak asfalt) kaplamaya kavuşuyor. Çalışmalarımız bittiğinde, vatandaşlarımız çok daha konforlu hale gelecek olan yollarımızı kullanmaya başlayacaklar. Kasabamıza ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mustafa Ateş Ortahisar Nevşehir Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title