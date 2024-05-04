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Ortahisar'da Stratejik Planlama İçin Anket Düzenlenecek

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde belediye tarafından düzenlenecek anketle halkın fikirleri alınacak. Anket sonuçları, 2025-2029 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan çalışmalarında değerlendirilecek.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde vatandaşların katılımıyla anket düzenlenecek.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, 2025-2029 yıllarını kapsayacak Stratejik Plan çalışması için halkın fikirlerini çok önemsediklerini belirtti.

Stratejik Planlama çalışmalarında değerlendirilmek üzere belediye internet sitesi üzerinden "Ortahisar'ımızı Gelin Birlikte Güzelleştirelim"' anket çalışması başlattıklarına işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bütün toplumsal kesimlerin, gençlerin, kadınların, engellilerin ve yaşlılarımızın belediyemizle ilgili görüş ve düşüncelerini anket aracılığıyla bize ileterek destek vermelerini istiyorum. Bu verileri bilimsel tekniklerle değerlendirerek önümüzdeki 5 yıla ışık tutacak çalışmaların zeminini gelin hep beraber oluşturalım."

Kaynak: AA / Güncel

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