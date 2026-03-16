Ortadoğu'daki Çatışmalar Nedeniyle Bangladeş'teki Havalimanlarında Yaklaşık 600 Yurtdışı Uçuş İptal Edildi

Ortadoğu'da artan çatışmalar nedeniyle Bangladeş'teki iki büyük havalimanında son iki haftada yaklaşık 600 uluslararası uçuş iptal edildi. İptaller, bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması veya kısıtlamalar getirmesi ile bağlantılı.

DAKKA, 16 Mart (Xinhua) -- Ortadoğu'da çatışmaların tırmandığı son iki haftada Bangladeş'teki iki büyük havalimanında yaklaşık 600 uluslararası uçuş iptal edildi.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre sadece cumartesi günü başkent Dakka'daki Hazrat Shahjalal Uluslararası Havalimanı'nda 24 uçuş, ülkenin güneydoğusundaki liman kenti Chattogram'da bulunan Shah Amanat Uluslararası Havalimanı'ndaysa 7 uçuş iptal edildi.

28 Şubat'ta başlayan iptallerin, Ortadoğu'da artan gerilim nedeniyle bölgedeki bazı ülkelerin hava sahalarını kapatması ya da hava sahalarına yönelik kısıtlamalar getirmesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

