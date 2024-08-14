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Ortaca'da Arkadaşını Av Tüfeğiyle Öldürdü

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde Mutlu Kılınç, arkadaşı Furkan Keskin tarafından av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldü. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde Mutlu Kılınç (29), arkadaşı Furkan Keskin (23) tarafından av tüfeği ile göğsünden vurularak öldürüldü. İfadesinde, "Z.Z., bana Mutlu'nun üvey annemle birlikte olduğunu söyledi. Motorla gelen Mutlu, Z.Z. ve O.G., üzerime doğru koşmaya başladı. Kendimi savunmak için av tüfeğini ateşledim" diyen Keskin ile diğer 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ortaca'nın Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Silah sesini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin sağ göğsünden av tüfeği ile vurulduğu belirlenen Mutlu Kılınç, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin Furkan Keskin olduğunu tespit edildi. Suç aleti ruhsatsız tüfekle yakalanan Keskin, polisteki ifadesinde, "Z.Z., bana Mutlu'nun üvey annemle birlikte olduğunu söyledi. Bunun üzerine sinirlenerek Mutlu'yu yanıma çağırdım. Motorla gelen Mutlu, Z.Z. ve O.G., üzerime doğru koşmaya başladı. Kendimi savunmak için av tüfeğini ateşledim ve Mutlu'nun yaralandığını gördüm. Korktum ve olay yerinden kaçtım" dedi. Furkan Keskin'in ifadesinin ardından Z.Z. ile O.G. de gözaltına alındı. 3 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

3-sayfa Ortaca Muğla 3.Sayfa Güncel Haberler

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