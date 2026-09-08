Haberler

Orta Doğu'da sivil gemilere saldırılardan endişe eden Japonya İran'a "azami itidal" çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya hükümeti, Orta Doğu'da sivil gemilere saldırılardan endişe duyduğunu bildirerek, İran'a bu konuda "azami itidal" göstermesi çağrısında bulundu.

Japonya hükümeti, Orta Doğu'da sivil gemilere saldırılardan endişe duyduğunu bildirerek, İran'a bu konuda "azami itidal" göstermesi çağrısında bulundu.

Tokyo hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

25 dakika süren görüşmede Motegi, hükümetin, ABD ve İran arasında karşılıklı saldırıların yeniden başlamasından derin endişe duyduğunu dile getirdi.

Sivil gemilere yönelik saldırılardan duyulan kaygıyı da dile getiren Motegi, İran'a bu konuda "azami itidal göstermesi" çağrısı yaptı, Tahran ve Washington arasında yaşanan çıkmazın uzamasını önlemek için azami esneklik gösterilmesini talep etti.

Motegi, bölgede seyfüsefer yapan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan ek maliyetlere maruz kalmadan, serbest ve güvenli geçişinin en kısa sürede yeniden sağlanmasının önemini de vurguladı.

Kaynak: AA
12 ülkeden İsrail'e ortak yaptırım kararı

Ortak bildiri yayınladılar! 12 ülkeden İsrail'e yaptırım kararı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmam ve müezzin cami kapısında tekme tokat kavga etti

İmam ve müezzinin cami kapısında tekme tokat bağış kavgası
Seyir halindeki otomobile yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Şehrin ortasında kanlı pusu! Otomobile kurşun yağdırdılar
Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler: Yine bizi cezalandırdılar

Atlas'ın annesinden mahkeme çıkışı yürek yakan sözler
Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi

Türkiye İspanya ve Fransa'ya dört yangın söndürme uçağı gönderdi
Atlas Çağlayan'ın katiline 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Atlas Çağlayan'ın katiline verilen ceza belli oldu
Selçuk Mızraklı tahliye edildi

Selçuk Mızraklı tahliye edildi! İşte ilk görüntüler
Cenazede herkes geçip giderken tabutu başında dua eden o genç kim?

Bir tek o el açtı! Herkes kim olduğunu merak ediyor