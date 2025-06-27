Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki Trafo Patlaması Üzüntüyle karşılandı

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Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Patlamada 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 kişi yaralandı.

Dışişleri Bakanlığı, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'deki Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası çıkan izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Barthelemy Boganda Lisesi'nde trafo patlaması sonrası çıkan izdihamda çok sayıda öğrencinin yaşamını yitirdiğinin ve yaralandığının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Orta Afrika Cumhuriyeti halkına taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dün, ulusal basında yer alan haberlere göre elektrik trafosunun patlamasıyla okulda panik yaşanmış, çıkan izdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetmiş, 260 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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