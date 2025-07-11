Orta Afrika Cumhuriyeti'nde UPC Silahlı İsyancı Gruplarını Fesh etti

Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki silahlı isyancı gruplardan Barış İçin Birlik (UPC) silah bırakarak kendini feshettiğini ilan etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, UPC lideri Ali Darassa, isyancı gruplardan 3R ile uzlaşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'nın önünde UPC'nin dağıldığını bildirmek üzere silahını bıraktı.

Darassa, "Ulusal ve uluslararası kamuoyu önünde, samimi taahhüdümüzün geri dönüşü olmadığını dile getiriyorum." dedi.

İki isyancı grubun uzlaşması kapsamında taraflar silahsızlanmayı ve yeniden entegrasyonu taahhüt ediyor.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 20'den fazla silahlı grup varlık gösteriyor, ordunun müdahalesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

Seleka, Anti-Balaka, 3R (Geri Dönüş, Talep, Yeniden Güçlendirme), UPC, OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için mücadele ediyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğunluğu Müslüman binlerce kişi katledilirken 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.