Ormansızlaşma, Yılda 28 Bin Ölüm Getiriyor

Bilim insanları, ormansızlaşma nedeniyle her yıl 28 bin kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nden araştırmacılar, tropikal bölgelerdeki ormansızlaşmanın insan sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.

Araştırmacılar, Amazon, Kongo ve Güneydoğu Asya'daki yağmur ormanlarında yürütülen ormansızlaşmanın yağış miktarını azalttığını, sıcaklıkları yükselttiğini ve gölgelik alanları daralttığını ortaya koydu.

2001-2020 döneminde tropikal ormanların "ormansızlaşması" nedeniyle 345 milyon kişinin aşırı ısıya maruz kaldığını belirleyen araştırmacılar, bu durumun yol açtığı ısınma sonucunda yılda 28 bin kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini tespit etti.

Araştırmacılar, sıcaklığa bağlı ölümlerin en yüksek olduğu bölgenin Güneydoğu Asya olduğunu, ardından Afrika ve Amerika'nın tropikal bölgelerinin geldiğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Climate Change" dergisinde yayımlandı.