Haberler

Ormanı yakan şüpheli tutuklandı

Ormanı yakan şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADIYAMAN’da, Ali Dağı mesire alanında çıkan yangınla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADIYAMAN'da, Ali Dağı mesire alanında çıkan yangınla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Geçen pazar günü Adıyaman- Kahta kara yolunun 10'uncu kilometresinde gece saatlerinde ormandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Olayın ardından Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ismi açıklanmayan bir şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş

Bu sabah evinden alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak itiraf

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi

Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi
Artvin’de 12 yaşındaki çocuk kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Daha çocuk yaştaydı! Bahçede yere yığılıp hayata veda etti
Canlı yayında stüdyoyu terk etti! Hakaretler havada uçuştu

Canlı yayında büyük kavga! Hakaret yağdırıp stüdyoyu terk etti
İran'da polis öldüren 2 kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi

İran'da polisleri öldüren iki kişi binlerce kişinin gözü önünde idam edildi
Önce sevgilisini sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz

Sevgilisi ve 2 kişiyi öldürmüştü! Katliamın nedeni akılalmaz
Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı

Trump, Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın cenazesine katıldı
İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu

İşten 10 dakika erken çıktı! Patronun attığı mesajı görünce şoke oldu