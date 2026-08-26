Bursa'da Kayalıklardan Düşen 75 Yaşındaki Adamın Kurtarma Anı Kamerada
Bursa'da yürüyüş yapmak için gittiği ormanda dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek ayağını kıran 75 yaşındaki Yaşar Kumaş, AFAD, UMKE ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin zorlu çalışması sonucu kurtarıldı. Ekiplerin dik arazide Kumaş'a ulaşıp ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
KURTARMA ANI KAMERADA
Bursa'da yürüyüş yapmak için gittiği ormanda dengesini kaybedip kayalıklardan düşünce ayağı kırılarak mahsur kalan Yaşar Kumaş'ın (75) kurtarıldığı anlar, ekiplerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; AFAD, UMKE ve Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin sarp ve dik arazideki Kumaş'a ulaşıp, ilk müdahalesini yaparak ambulansa taşıdıkları anlar yer aldı.
Yiğithan HÜYÜK-Cennet PORSUK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı