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Ormanda 20 metre yükseklikten yuvarlanan koyunlar telef oldu

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Ordu'nun Kabadüz ilçesinde yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan 91 koyundan 88'i hayatını kaybetti. Koyun sahibi Tufan Karakaya, koyunların dar ve eğimli bir yerden geçerken yabani hayvanlardan ürktüğünü ve birbirlerini ezdiğini söyledi.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde arazide yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan 91 koyundan 88'i öldü. Hayvanların sahibi Tufan Karakaya (45), "Bence koyunlar dar ve eğimli bir yerden geçerken, önüne çıkan yabani hayvanlardan ürküyor ve kaçıyorlar, kaçarlarken de birbirlerini eziyorlar" dedi.

Olay, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda meydana geldi. Yaprakbaşı obasında hayvancılık yapan Tufan Karakaya'ya ait 91 koyun, otlarken dar ve yokuşlu araziden geçerken yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı. Koyunlardan 88'i ile 1 bekçi köpeği öldü. Bir süre sonra olay yerine gelen Karakaya, durumu Karadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirdi. Ölen koyunlar, yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından açılan çukura gömüldü.

Tufan Karakaya, "Bence koyunlar dar ve eğimli bir yerden geçerken, önüne çıkan yabani hayvanlardan ürküyor ve kaçıyorlar, kaçarlarken de birbirlerini eziyorlar. Kimisinin boynu kırılıyor, kimisi ise boğularak ölüyor. Hiçbirinde bir ısırık veya bir kan yok. 88 koyunum telef oldu. Yapacak bir şey yok. Tarım Orman Müdürlüğü'ne başvurumuzu yaptık. Gelip baktılar. Bakalım ne olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kabadüz Yabani Ordu Olay Tarım Doğa Yaşam Güncel Haberler

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