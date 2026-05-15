Haberler

Orman Genel Müdürü Karacabey: Yangın söndürme uçağı sayısını 28'e çıkarıyoruz

Orman Genel Müdürü Karacabey: Yangın söndürme uçağı sayısını 28'e çıkarıyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 2026'da yangın söndürme uçağı sayısının 28'e çıkarılacağını, toplam hava aracı sayısının 161'e ulaşacağını açıkladı. Ayrıca kara ekipleri ve personel sayısının artırıldığını belirtti.

ORMAN Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2026 yılı içerisinde 2025 yılındaki hava araçlarımıza ilave olarak bir yangın söndürme uçağı daha ekleyerek sayıyı 28 yangın söndürme uçağına çıkarıyoruz" dedi.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Artvin'de Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Karacabey, ziyaret kapsamında yaptığı açıklamada, orman yangınlarıyla mücadelede alınan önlemler ile hava ve kara filosunun güçlendirildiğini söyledi. Yangınlarla mücadelede kapasitenin her geçen yıl artırıldığını belirten Karacabey, 2026 yılı itibarıyla hava filosuna yeni araçların dahil edileceğini ifade etti. Karacabey, "2026 yılı içerisinde 2025 yılındaki hava araçlarımıza ilave olarak bir yangın söndürme uçağı daha ekleyerek sayıyı 28 yangın söndürme uçağına çıkarıyoruz" dedi.

TOPLAM HAVA ARACI 161'E ULAŞTI

Türkiye genelinde 119 helikopter ve 14 İHA ile görev yapılacağını kaydeden Karacabey, toplam hava aracı sayısının 161'e ulaşacağını belirtti. Kara ekiplerinin de güçlendirildiğini dile getiren Karacabey, "1766 arazöz, 2 bin 755 ilk müdahale aracı ve 878 iş makinesiyle yer ekiplerimizi tahkim etmiş durumdayız. Personel sayımızı ise 25 binden 28 bine çıkardık" diye konuştu.

'DOĞU KARADENİZ'DE ŞU AN İÇİN CİDDİ BİR RİSK YOK'

Akdeniz ve Ege bölgelerinin yanı sıra son yıllarda Batı Karadeniz'in de yangın riski taşıyan bölgeler arasında yer aldığını ifade eden Karacabey, Doğu Karadeniz'de şu an için ciddi bir risk bulunmadığını söyledi. İklim şartlarının değişmesi halinde riskin artabileceğine dikkat çeken Karacabey, "Bugün itibarıyla Doğu Karadeniz bölgemizde birinci veya ikinci derecede yangın riski bulunmuyor. Ancak uzun vadede 2022 yılında Batı Karadeniz'de oluşan hava ve iklim şartlarının benzerleri oluşursa Allah korusun aynı tehdit Doğu Karadeniz ve diğer bölgelerimiz için de söz konusu olabilir" dedi.

VATANDAŞLARA UYARI

Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Karacabey, vatandaşlara da çağrıda bulundu. Uzun yıllar ortalamasına göre yangınların yüzde 94'ünün insan eliyle çıktığını belirten Karacabey, "Vatandaşlarımız biraz daha dikkatli olursa bu yangınlar hiç başlamayacak. Dolayısıyla söndürme mücadelesine de girişmek zorunda kalmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden mahkemede şok karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'den Onuachu bombası

Süper Lig devinden Onuachu bombası
Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler

Dev bankadan altın yatırımcısına güzel haber! Tarih bile verdiler
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Adını duymadığımız partinin genel başkanını eşinin paylaşımı yaktı
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Erkek öğrencisine tecavüz etmeye kalkışan araştırma görevlisiyle ilgili üniversiteden açıklama

Erkek öğrencisine tecavüze kalkışan hocaya bir darbe daha
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Kenan Yıldız'dan beğeni yağmuruna tutulan hareket

Kim olduğunu görenler beğenmeden edemiyor