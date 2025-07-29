Orman Yangınlarında Hayatını Kaybeden Gönüllülerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Orman Yangınlarında Hayatını Kaybeden Gönüllülerin Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
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Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarıyla mücadele ederken şarampole devrilen su tankerinde hayatını kaybeden iki gönüllünün, kazadan önceki son anları kaydedildi. Yangın bölgesinde belediye başkanına muz ve ayran ikram eden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in görüntüleri duygusal anlar yaşattı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek vermek üzere bölgeye giden özel bir şirkete ait su tankerinin şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kişiden Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in, kazadan önce kaydedilen son görüntüleri ortaya çıktı. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık'ın yangın bölgesinde yaptığı inceleme sırasında, Kazım Bayrak ve Mehmet Şimşek'in başkana muz ile ayran ikram ettiği öğrenildi. Kısa süreliğine görüntüye giren iki gönüllünün muz yedikleri anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Memet Can YEŞİLBAŞ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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