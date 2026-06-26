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Amasya Orman Bölge Müdürü Özer'den orman yangınlarına karşı uyarı

Amasya Orman Bölge Müdürü Özer'den orman yangınlarına karşı uyarı
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Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, artan sıcaklık ve düşük nemle yangın riskinin maksimuma çıktığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, orman yangınlarına karşı uyarılarda bulundu.

Amasya Fındıklı Yangın İlk Müdahale Ekip Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulunan Özer, ormanların sadece ağaçlardan oluşan birer yeşil alan değil, dünyanın akciğerleri, binlerce canlının evi, iklim dengesinin mimarı ve canlıların nefes kaynağı olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığının 30° C derecenin üzerine çıkması, havadaki bağıl nem oranının yüzde 30'un altına düşmesi, rüzgar hızının saatte 30 kilometre ve üzerine ulaşması yangın riski maksimum seviyeye ulaştırdığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bu şartlar altında en ufak bir kıvılcım önlenemez büyük yangınlara neden olabilir. Orman yangınlarının büyük bir çoğunluğu, maalesef insan kaynaklıdır. En küçük bir dikkatsizlik, geri dönülemez bir felakete dönüşebiliyor. Çocuklarımıza ve çevremizdeki bireylere ormanın sadece bir ağaç topluluğu değil, yaşamın kendisi olduğunu anlatalım. Farkındalık, en büyük koruyucudur. Unutmayın, bir ağacın yetişmesi onlarca yıl sürerken, kül olması sadece birkaç dakikadır. Yanan sadece ağaçlar değil; yaban hayatı, temiz hava ve geleceğimizdir. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak istiyorsak, ormanlarımıza karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeli, tedbiri elden bırakmamalıyız."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
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