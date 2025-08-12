Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez, Dardanos ve İzmir Karaburun'daki orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelinde devam eden orman yangınlarına ilişkin 3 yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeşil vatanımızı alevlere karşı savunmayı aralıksız sürdürüyoruz. Hava filomuz, kara araçlarımız ve orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi ile Çanakkale merkez, Dardanos ve İzmir Karaburun yangınları tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı! Gerçek başka çıktı

Balina eğitmeninin balina tarafından öldürüldüğü görüntüler yayınlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köfteci Yusuf Süper Lig'in efsane takımına sponsor oldu

Süper Lig'in şampiyon takımına sponsor oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.