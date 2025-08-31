Orman Yangınından Kaçan Karaca Doğaya Döndü
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çıkan orman yangınından kaçan bir karaca, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bulundu. Tedavi süreçlerinin ardından karaca, doğal yaşam alanına salındı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde geçen ay çıkan orman yangınından kaçan ve Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi kırsalında bulunan karaca, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.
Şarköy'de 15 Temmuz'da çıkan orman yangınından kaçtığı belirlenen ve vatandaşlarca Gelibolu kırsalında bulunarak, Çanakkale Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karacanın tedavi süreci tamamlandı.
Gerekli bakımları tamamlanan karaca, yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel