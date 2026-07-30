Haberler

Orman Mühendisleri Odası yöneticilerinden Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret

Orman Mühendisleri Odası yöneticilerinden Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Orman Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Kara ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal'i ziyaret etti.

Orman Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Kara ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Beypazarı Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal'i ziyaret etti.

Heyet, ziyarette Güdül'ün Sorgun Yaylası'nda dün meydana gelen orman yangını nedeniyle Pekal'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Beypazarı Orman İşletme Müdürü Pekal, ziyarette orman yangınları başta olmak üzere ormancılık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

Orman Mühendisleri Odası 2. Başkanı Kara da oda üyelerinin görev yaptığı orman işletme müdürlüklerini ziyaret ederek sektörle ilgili çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunduklarını ve personele çalışmalarında başarı dilediklerini ifade etti.

Kaynak: AA
İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu, çok sayıda asker öldürüldü

İran'ın en güçlü silahı savaş meydanına indi! ABD uçakları vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler

Film değil gerçek! Ağzına kadar para dolu çuvalı yola düşürdüler
Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelerde yeni büro kuruluyor

Bakan Gürlek duyurdu: Adliyelere yeni büro kuruluyor...
Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde

Amedspor bir sürpriz transferin daha peşinde! Taraftarı heyecan sardı
İstanbullular dikkat! Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek

Valilikten kritik uyarı geldi: Şiddetli fırtına yıkıp geçecek
Terör örgütü PKK: Öcalan devreye girmeden çıkan yasanın gerekliliğini yerine getirmek mümkün değildir

Yasanın çıkmasına günler kala PKK'dan tuhaf açıklama: Mümkün değil
Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı

Kim bu kadın? Özel harekat polisleri siteye baskın yaptı
Merkez Bankası'ndan 16 yıl sonra bir ilk

Merkez'den 16 yıl sonra bir ilk!