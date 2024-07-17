Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz'ın babası defnedildi
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz'ın hayatını kaybeden babası Yakup Türkyılmaz'ın cenazesi, Düzce'de defnedildi. Avusturya'daki ikametinde vefat eden Türkyılmaz'ın cenazesi, Beyköy beldesi Çalıcuma köyü Cuma Camisi'ne getirildi ve öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz'ın hayatını kaybeden babası Yakup Türkyılmaz'ın cenazesi, Düzce'de defnedildi.
Avusturya'daki ikametinde 2 gün önce vefat eden Türkyılmaz'ın cenazesi, Beyköy beldesi Çalıcuma köyü Cuma Camisi'ne getirildi.
Türkyılmaz'ın cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.