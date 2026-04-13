Karabük'te kestiği ağacın çarptığı işçi öldü

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman kesimi yapan 62 yaşındaki Muharrem Ustaoğlu, kestiği ağacın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Gökbel köyü Karakaya mevkisinde meydana geldi.

Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda kesim işinde çalışan kişi, kestiği ağacın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Gökbel köyü Karakaya mevkisindeki ormanlık alanda çalışan Muharrem Ustaoğlu'na (62) kestiği ağaç çarptı.

Diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin öldüğünü belirledi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu
