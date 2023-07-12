Orman İşçisi Mustafa Gürpınar'ın Cenazesi Memleketine Uğurlandı

İzmir'de orman yangınına müdahale sırasında hayatını kaybeden orman işçisi Mustafa Gürpınar'ın cenazesi Afyonkarahisar'a gönderildi. Cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı. Gürpınar'ın daha önce de iki kez kaza atlattığı ve bu olayda şehit olduğu belirtildi.

'ÖLÜRSEM HAKKINIZI HELAL EDİN'

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında dumandan etkilenip yaşamını yitiren orman işçisi Mustafa Gürpınar'ın cenazesi Karşıyaka ilçesindeki Orman Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Afyonkarahisar'a gönderildi. Evli ve bir erkek çocuk babası Mustafa Gürpınar için ikindi vakti, Sinanpaşa ilçesi Başkimse köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, Hak-İş'e bağlı Öz Orman-İş Genel Başkanı Settar Aslan, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Baba evinde helallik alınması sonrası Mustafa Gürpınar'ın cenazesi, köy meydanına getirildi. Mustafa Gürpınar'ın askerlerin omzunda indirilen Türk bayrağına sarılı tabutunun başında mesai arkadaşları ve orman işçileri saygı nöbetinde bulundu. Mustafa Gürpınar'ın cenazesi ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Mustafa Gürpınar'ın 2012 yılında işçi olarak Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğü'nde göreve başladığı, Haziran 2023'te ise daimi işçi kadrosuna alındığı öğrenildi. Mustafa Gürpınar'ın daha önce de iki kez kaza atlattığı, ilkinde orman yangını esnasında dumandan etkilenerek hastanede tedavi gördüğü, ikinci olayda da arazözün devrilmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından 6 ay yatarak tedavi gördüğü, son olayda ise şehit olduğu ortaya çıktı.

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR,