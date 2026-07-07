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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Serik'te incelemelerde bulundu

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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın Serik ilçesinde Gebiz Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret ederek personelle bir araya geldi ve orman yangınlarıyla mücadelede fedakarca çalışan ekiplere teşekkür etti.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'nın Serik ilçesinde inceleme ve ziyaretler gerçekleştirdi.

Program kapsamında Gebiz Orman İşletme Şefliği'ni ziyaret eden Karacabey, teknik personel ve orman işçileriyle bir araya geldi. Çalışanlara görevlerinde kolaylıklar dileyen Karacabey, yaz aylarında büyük önem taşıyan orman yangınlarıyla mücadelede fedakarca görev yapan ekiplere teşekkür etti.

Orman teşkilatının "yeşil vatan"ın korunması için gece gündüz demeden görev yaptığını vurgulayan Karacabey, tüm ekiplere kazasız ve başarılı bir çalışma dönemi temennisinde bulunarak, "Yeşil vatan' bekçilerine teşekkür ediyor, yangınsız bir sezon geçirmemizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, saha çalışmaları ve yürütülen yangınla mücadele hazırlıkları hakkında yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Ziyarete, Antalya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Şükrü Akın Ünler ile Serik Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Servet Tümer
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