Yangından düğüne: Orman ekipleri alevleri söndürdü, halay çekti

SİİRT'in Eruh ilçesinde çıkan örtü yangınına müdahale eden Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, alevleri söndürdükten sonra aynı kıyafetlerle katıldıkları düğünde halay çekti. Ekiplerin yangınla mücadelesi ve halay çektikleri anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Eruh ilçesi Yelkesen köyü sınırlarında, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına müdahale edip alevleri söndürdü. Yangınla mücadelede yoğun çaba gösteren ekipler, görevlerini tamamladıktan sonra da aynı kıyafetlerle ilçedeki düğüne katıldı. İşçilerin yangına müdahalesi ve yöresel müziklerle halay çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı