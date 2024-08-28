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Orient Express İstanbul'a ulaştı

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Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı. Tren, 31 Ağustos'ta İstanbul Sirkeci'den Paris'e hareket edecek.

Fransa'nın başkenti Paris'ten yola çıkan Orient Express, Sirkeci Tren Garı'na ulaştı.

Paris'ten yola çıkan ve yaklaşık 5 gün süren yolculuğun ardından bugün İstanbul'a gelen treni, mehteran takımı karşıladı.

Tren, 31 Ağustos'ta İstanbul Sirkeci'den Paris'e hareket edecek.

Agatha Christie'den Alfred Hitchcock'a, birçok yazara ilham kaynağı olan ilk seferine 1883 yılında çıkan Orient Express, dünya savaşları, ekonomik ve siyasi krizler nedeniyle ara verse de efsaneye dönüşen seferlerine halen devam ediyor.

Tren Paris, Viyana ve Bükreş üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı. Yaklaşık 80 yolcu, tarih ve lüksün iç içe geçtiği bir seyahat deneyimi yaşadı.

Şehrin tarihi mekanlarını gezecek yolcular, Fransa'ya uçakla dönecekler. Aynı rotada seyahat edecek diğer yolcular ise uçakla İstanbul'a gelerek yolculuklarına devam edecek.

Venice Simplon Orient Express treni 9 yataklı vagon, 2 salon vagonu, 1 bar vagonu, 3 restoran vagonu olmak üzere toplam 15 vagon ve 80 yolcusuyla seferini yapıyor.

Bu yıl İstanbul'a iki sefer yapan Orient Express'in ilk seferi 7 Haziran'da gerçekleşmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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