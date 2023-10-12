Orhangazi'de kamyon devrildi: Sürücü yaralandı

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrilen kamyonun sürücüsü Cengiz Ayhan yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Orhangazi-Yalova Karayolu, Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Orhangazi'den Yalova istikametine giden Cengiz Ayhan (43) idaresindeki 16 AYH 161 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Metrelerce savrulan kamyon devrilerek yoldan çıktı. Devrilen kamyon dere yatağına düşmekten son anda kurtulurken, kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayhan, Yalova Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve kamyonun vinç ile kaldırılmasının ardından trafik akışı normal seyrine döndü.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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