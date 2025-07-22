Orhaneli'nde Yeni Hizmet Binası İnşaatı Başlıyor

Orhaneli Belediyesince, Balıoğlu Köyü Yardımlaşma Derneği öncülüğünde mahalle halkının ortak kullanımına sunulacak yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

Yeni hizmet binasının altyapı çalışmaları ve inşaat malzemeleri Orhaneli Belediyesi tarafından karşılanacak.

Balıoğlu Mahallesi'ne uzun yıllar hizmet verecek modern bir yapı kazandırma hedefiyle yapılacak binada muhtarlık ve çay ocağı da yer alacak.