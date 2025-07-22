Orhaneli'nde Yeni Hizmet Binası İnşaatı Başlıyor

Orhaneli'nde Yeni Hizmet Binası İnşaatı Başlıyor
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Orhaneli Belediyesi, Balıoğlu Mahallesi'nde ortak kullanım için yeni bir hizmet binası inşa edecek. Altyapı çalışmaları ve malzeme desteği belediye tarafından sağlanacak.

Orhaneli Belediyesince, Balıoğlu Köyü Yardımlaşma Derneği öncülüğünde mahalle halkının ortak kullanımına sunulacak yeni bir hizmet binası inşa edilecek.

Yeni hizmet binasının altyapı çalışmaları ve inşaat malzemeleri Orhaneli Belediyesi tarafından karşılanacak.

Balıoğlu Mahallesi'ne uzun yıllar hizmet verecek modern bir yapı kazandırma hedefiyle yapılacak binada muhtarlık ve çay ocağı da yer alacak.

Kaynak: AA / Osman Sak - Güncel
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