Orhaneli'de Şehitlik Anıtı Açıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Şehitlik Anıtının açılışı yapıldı.

Fadıl Mahallesi'ndeki açılışa Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, Fadıl Mahallesi Muhtarı Osman Oruç ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Yavuz, "Aziz vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizi dualarla andığımız bu anlamlı günde, emek veren Dernek Başkanımız Ferruh Tayan'a, Köy Muhtarımız Osman Oruç'a, yönetim kurulu üyelerine ve tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından anıtın açılışı yapıldı.